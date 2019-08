SdS Valdinievole, si rinnova la giunta dopo le elezioni

Si sono svolte mercoledì 31 luglio le votazioni per la nuova Giunta Esecutiva della Società della Salute. L’organo della SdS, come previsto dalla legge regionale, dura in carica 5 anni e deve esser composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei soci al proprio interno, oltre che dal Presidente della SdS e dal Direttore dell’Azienda Unità Sanitaria locale o suo delegato.

“A maggio si sono svolte le elezioni amministrative – spiega il Presidente Della SdS Riccardo Franchi - e questo ha portato a una variazione dei componenti dell’Assemblea, di cui fanno parte tutti i sindaci della Valdinievole. Alcune cariche inoltre erano in scadenza, per cui si è reso necessario nominare una nuova Giunta. Sono state nuovamente confermate Marzia Niccoli e Gilda Diolaiuti che in questi anni hanno portato avanti un lavoro eccelso, mentre abbiamo dato il benvenuto al neoeletto sindaco di Chiesina Uzzanese Fabio Berti, che sostituisce l’ex primo cittadino Marco Borgioli”.

La Giunta, come per i Comuni, rappresenta l’organo esecutivo dell’ente e ha il compito di dare attuazione agli indirizzi programmatici e alle direttive dell’Assemblea dei soci. Adotta gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa, approva programmi esecutivi, progetti e atti d’indirizzo per la gestione. La Giunta ha inoltre il compito di proporre la nomina del Direttore della Società della Salute.

“Un augurio di buon lavoro – afferma il Direttore SdS Patrizia Baldi – alla nuova Giunta e soprattutto ai nuovi componenti. Lavoreremo insieme per portare avanti i progetti avviati e realizzarne di nuovi”.

Fonte: Società della Salute Valdinievole

