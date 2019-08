Sequestrato container di rifiuti elettrici, tre denunce a Firenze

Il Noe dei carabinieri di Firenze ha sequestrato un container pieno di rifiuti elettrici ed elettronici, pronto per essere spedito in Nigeria illegalmente. I rifiuti arrivavano da raccolte illegali in Toscana e non solo, per un valore di circa 450mila euro. Sono scattate tre denunce per un italiano e due venditori ambulanti nigeriani.

Il primo era titolare di un impresa individuale che, sprovvisto di autorizzazione, e reperiva e raccoglieva apparecchiature fuori uso e inservibili; gli altri due, marito e moglie, erano residenti in Toscana stabilmente.

Avevano raccolto strumentazioni elettromedicali, lavatrici, frigoriferi, stampanti e computer, tutti materiali dichiarati fuori uso da Aziende sanitarie locali. Li avevano stoccati nel container per mandarli in Nigeria senza seguire le normali procedure ambientali e di smaltimento.

