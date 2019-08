Sportello per i diritti degli animali aperto anche d'agosto

Lo sportello per i diritti degli animali e la tutela del decoro urbano non va in vacanza. Anche nel mese di agosto tutti i giovedì mattina dalle 9 alle 12.30 sarà infatti aperto al piano terra del palazzo comunale lo sportello gestito dalle Guardie Zoofile dell’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali). Un punto informativo a disposizione del cittadino per fornire informazioni su come gestire il proprio animale, sui diritti e i doveri dei proprietari e i diritti degli animali stessi e per raccogliere eventuali segnalazioni.

“Un servizio fortemente voluto dall’amministrazione comunale e dalla Polizia Municipale, che sono sicuro verrà sempre più apprezzato nel corso del tempo – ha precisato l’assessore Federico Migaldi -. Fondamentale è infatti un confronto con chi può raccogliere segnalazioni e dare informazioni utili su tutto quello che riguarda gli animali presenti sul nostro territorio. Un servizio essenziale sia per fare educazione che prevenzione”.

Lo sportello è attivo già da alcune settimane, grazie a un accordo stipulato tra il Comune di Carmignano ed Enpa Firenze. Le Guardie Zoofile lavorano in stretta sinergia con la Polizia Municipale di Carmignano e si occupano, in particolare, di attività di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati e violazioni alle norme che tutelano il benessere delle specie animali. Le Guardie Zoofile garantiscono inoltre il controllo del territorio comunale e si recano periodicamente nelle aree pubbliche riservate agli animali e dove sono accudite le colonie feline, così da verificare lo stato d’uso, la manutenzione delle strutture pubbliche e il rispetto del decoro di tali aree. Ma non è tutto, in occasione di Calici di Stelle, la manifestazione curata dalla Pro Loco di Carmignano con il patrocinio del Comune, in programma nei giardini dell’antica Rocca di Carmignano il 3, 4, 9 e 10 agosto, le Guardie Zoofile saranno presenti per controllare il territorio e per fornire informazioni utili ai cittadini.

“Collaboriamo da tempo con la Polizia Municipale di Carmignano, lo sportello è un ulteriore servizio che ci consente così di essere ancora più presenti sul territorio – hanno spiegato Lucia Casarin e Elvio Mingrone, Guardie Zoofile -. In questo periodo abbiamo ricevuto principalmente segnalazioni sulla presenza di cani senza guinzaglio in luoghi pubblici, di cani che abbaiano in continuazione e sul mancato prelievo delle deiezioni per strada. Non ci occupiamo comunque solo di cani, la nostra missione è, infatti, quella di tutelare il benessere di qualsiasi tipo di animale, da quelli di affezione a quelli da reddito”.

Per informazioni e segnalazioni è possibile recarsi in Comune il giovedì negli orari di apertura dello sportello, oppure mandare una mail a ggzz.enpa@comune.carmignano.po.it oppure ggzz.firenze@enpa.org. O ancora contattare l'Ufficio Enpa di Firenze al numero 055 9751111 (fax 055 0353260).

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

