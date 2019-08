Stefano Massini racconta a Vinci l’utopia del volo

La seconda serata del Festival Multiscena di Vinci propone uno spettacolo molto particolare e atteso con un protagonista d’eccezione: Stefano Massini, romanziere, saggista e autore teatrale di fama internazionale, che racconta Spiccare il volo da Leonardo in poi che ha come tema centrale l’utopia del volo.

Massini è stato definito il “raccontastorie più popolare del momento”, con i suoi affreschi narrativi “tocca il cuore e la mente”, grazie ad uno stile unico che intreccia vicende, grandi temi, personaggi del passato, miti moderni e attualità con gli stati d’animo dell’essere umano. La narrazione per Stefano Massini è il grimaldello che lo porta, come un rabdomante, a rintracciare e collegare storie ricreandole dai materiali più diversi, come accade nei suoi popolarissimi interventi televisivi il giovedì sera a Piazzapulita su LA7, nei suoi articoli sul quotidiano la Repubblica e su Robinson con la rubrica "Manuale di sopravvivenza", nei romanzi, nei saggi e nelle opere per il teatro diffuse in tutto il mondo.

I suoi testi (il più celebre sulla famiglia Lehman) sono tradotti in 24 lingue e portati in scena da registi come Luca Ronconi o il premio Oscar Sam Mendes. Qualcosa sui Lehman (Mondadori 2016) è stato uno dei romanzi più acclamati degli ultimi anni (premio Selezione Campiello, premio SuperMondello, premio De Sica, Prix Médicis Essai, Prix Meilleur Livre Étranger). Il suo ultimo libro è Dizionario inesistente (Mondadori 2018).

Lo spettacolo si svolge nella terrazza adiacente alla piazza della Chiesa a Vitolini, inizio ore 22.00

Multiscena si chiude sabato 3 agosto al parco dei Mille a Spicchio con Ginevra di Marco canta Tenco.

Gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

Per informazioni contattare Giallo Mare Minimal Teatro allo 0571 81629/83758, www.giallomare.it, e mail info@giallomare.it; Comune di Vinci ufficio cultura/museo Leonardiano 0571/933244 e ufficio turistico 0571/933285.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro

