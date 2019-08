Taglio degli alberi in piazza della Vittoria: una ventina di persone bloccano gli abbattimenti

In circa 20 persone hanno manifestato in piazza della Vittoria a Firenze per bloccare l'intervento di potatura programmato degli alberi. Lo rende noto il Comune. Sul posto c'era anche la polizia.

"Questa mattina la cittadinanza si è ritrovata in piazza della Vittoria per bloccare i mezzi arrivati per abbattere gli alberi presenti. Senza tensioni ma con fermezza - dichiara il consigliere comunale Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune) - gli intervenuti sono riusciti a ottenere un ritiro dei camion ed a rinviare gli abbattimenti."

Ero oggi con loro, perché l’amministrazione non può portare avanti nessun progetto di “riqualificazione” senza un coinvolgimento attivo della cittadinanza e una ricerca di consenso da parte di chi vive la piazza quotidianamente perché chi vive il territorio ha diritto di sentirsi ascoltato e di non vedere ridicolizzati i propri timori".

"Con la collega Bundu e il consigliere di quartiere Pizzolo, così come con tutta la coalizione di Sinistra Progetto Comune - conclude Palagi - insisteremo in ogni sede per chiedere all’Amministrazione un cambio di atteggiamento".

