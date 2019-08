Uisp Empoli Valdelsa, sorteggiati i gironi 2019-20

Una massiccia rappresentanza delle società di calcio amatoriale ha seguito lunedì 29 luglio, al Circolo ARCI di Ponte a Elsa, la serata che ha introdotto la prossima stagione del calcio a 11 amatoriale 2019-2020 organizzata dal Comitato UISP Empoli Valdelsa. I tornei, che prenderanno il via nel weekend del 21-22 settembre 2019, vedono 66 squadre ai nastri di partenza con la novità assoluta rappresentata dalla ASD Santa Croce. A fare gli onori di casa, il presidente del Comitato Uisp Empoli Valdelsa Alessandro Scali e il responsabile della Struttura Attività Calcio Roberto Cellai. L'assemblea ha visto la presenza anche dell'Assessore allo Sport del Comune di Empoli, Fabrizio Biuzzi. Nel suo intervento introduttivo, Scali ha rivolto i consueti auguri di buon campionato a tutti gli atleti e i dirigenti, sottolineando come di consueto l'obbligo di rispettare le vigenti normative sanitarie. Tutti gli atleti dovranno infatti sottoporsi, presso ambulatori accreditati dalla Regione Toscana, alle visite mediche atte a rilasciare la certificazione di idoneità all'attività agonistica. Alessandro Scali e Fabrizio Biuzzi hanno concordemente evidenziato la necessità di responsabilizzare i rappresentanti delle società a prestare la massima attenzione alle questioni inerenti l'ordine pubblico, contribuendo attivamente al corretto svolgimento dell'evento sportivo. Dalla prossima stagione infatti, nelle gare delle fasi finali del campionato e nelle finali delle coppe, le squadre partecipanti dovranno mettere a disposizione due tesserati con funzioni di ordine pubblico iscritti sulle note gara e posizionati sulle tribune, secondo disposizioni concordate con le autorità giudiziarie competenti. La Sda Calcio organizzerà, nel mese di novembre, incontri di formazione obbligatori per i dirigenti che dovranno assolvere a tale compito.

Roberto Cellai, nella sua relazione, ha tracciato un bilancio della scorsa stagione, ricordando come la UISP Empoli Valdelsa abbia organizzato oltre 2.300 gare, di cui 1.340 relative a partite ufficiali. Un dato in forte crescita è quello riguardante le gare programmate per gli anticipi e i posticipi in notturna. Cellai, dopo aver assegnato i premi a Lazzeretto, Castelfiorentino, Casotti Pieve a Ripoli, Unione Valdelsa e Certaldo, vincitrici dei rispettivi gironi, ha annunciato il ripescaggio in A1 dell'Agraria Ercolani, 5° classificata in A2, al posto dell'uscente Ferrari Allarmi in virtù della rinuncia delle "migliori" retrocesse Sovigliana '99 e Castelnuovo. I posti lasciati vacanti in A2 per la mancata iscrizione della Fortuna e il ripescaggio dell'Agraria, sono stati occupati da Allende, migliore non promossa in serie Amatori, e da San Casciano, seconda miglior non retrocessa causa rinuncia del Mastromarco. Lo speciale riconoscimento "Uno di Noi" è stato assegnato allo storico dirigente Uisp ed ex arbitro Vasco Cipollini. Poi spazio all'attesissimo sorteggio dei nuovi 5 gironi, suddivisi come di consueto nelle tre categorie di riferimento: A1, A2 e Serie Amatori. Il campionato, che si concluderà con la finalissima scudetto del "Carlo Castellani" nel periodo tra venerdì 8 maggio 2020 e lunedì 11 maggio 2020, a seconda della disponibilità dell'impianto, sarà preceduto dall'anteprima del "IV Trofeo Venio Mancini". Dieci le squadre al via, con inizio il 7 settembre 2019. Le squadre vincenti le sfide a eliminazione diretta proseguiranno il cammino nel "Venio Mancini" sino alla finalissima del 4 gennaio 2020, mentre le perdenti daranno vita alla parallela "Coppa D'Autunno". Questi gli accoppiamenti del torneo intitolato al compianto ex presidente della UISP: Cerreto Guidi-Molinese; Corniola C.T.-Sesa; Certaldo-CDP Sovigliana; Castelfiorentino-Serra; Agraria Ercolani-Boccaccio.

Ecco tutti i nuovi gironi ufficiali per la stagione di Calcio a 11 UISP Empoli Valdelsa 2019-2020.

GIRONE A: Castelfiorentino, Ferruzza, Gavena, Scalese, Boccaccio, Casotti, Agraria Ercolani, CDP Limite, Martignana, Botteghe, 4 Mori, Piaggione, Vitolini.

GIRONE B: Lazzeretto, Casa Culturale, Sesa, Real Isola, La Serra, Corazzano, Strettoio Pub, Ponzano, Rosselli, Cerbaie, Fibbiana, Capraia, Bassa.

GIRONE C: Sovigliana '99, Castelnuovo, Le Colline, Allende, San Casciano, Corniola Emmetex, Corniola C.T., Casenuove Gambassi, San Pancrazio, Cortenuova, Unione Valdelsa, Certaldo, CDP Sovigliana, Ponte a Elsa.

GIRONE D: Mastromarco, Young Boys, Pinocchio, Fiano, Lamanense, Team Arcogas, Marcignana, Brusciana, Balconevisi, Noi D'Avane, Casenuove ASD, Virtus Tavarnelle, Lisera.

GIRONE E: Stabbia, Spicchiese, Massarella, Ortimino, Cerreto Guidi, ASD Santa Croce, Valdorme, Vinci, Pitti Shoes, Marcialla City, Borgano, San Quirico, Molinese.

Fonte: Uisp

