Università di Firenze, 59 borse per studiare Lettere e Filosofia

Cinquantanove borse per premiare chi sceglie quattro corsi di laurea magistrale dell’area umanistica dell’Università di Firenze. Sono quelle messe a disposizione per il nuovo anno accademico dal Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF), uno dei dipartimenti di eccellenza selezionati e finanziati dal MIUR, per promuovere didattica e alta qualificazione.

L’iniziativa riguarda i corsi di laurea magistrale in Filologia moderna; Filologia, letterature e storia dell’antichità; Logica, filosofia e storia della scienza e Scienze filosofiche, per i quali il DILEF ha attivato due bandi per 59 borse di studio destinate ai nuovi iscritti.

Il primo è rivolto a 27 laureati triennali e mette a disposizione altrettante borse di 2000 euro per anno accademico, per frequentare un percorso di eccellenza che integra il programma previsto dal corso di laurea con corsi interdisciplinari, seminari specialistici,lecture di visiting professor e tirocini presso enti e istituzioni culturali.

Il secondo bando è riservato a 32 studenti che hanno conseguito la laurea triennale all’estero o in un altro ateneo italiano e agli studenti residenti fuori dalla Toscana e consiste in una borsa pari a 3000 euro finalizzata all’iscrizione al corso di laurea.

Il termine, per entrambi i bandi, è fissato a venerdì 27 settembre 2019. Tutte le informazioni per presentare la domanda sono disponibili sul sito web del DILEF.

Fonte: Università di Firenze

Tutte le notizie di Firenze