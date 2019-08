Il vice comandante va in pensione, mobilità aperta ad Altopascio

Una colonna portante della Polizia Municipale di Altopascio: ecco chi è Maurizio Orsucci, in servizio da oltre 40 anni e da oggi ufficialmente in pensione. Prima agente, poi ufficiale fino a indossare le vesti di vicecomandante della Municipale della cittadina del Tau, dove, per alcuni periodi, ha ricoperto anche il ruolo di comandante.

“È una pensione meritata quella di Maurizio Orsucci - commentano dall’amministrazione comunale -. Persona sempre presente, sempre disponibile, lavoratore attivo e impegnato, doppiamente vicino al territorio in quanto altopascese e quindi ancora più sensibile alle esigenze della propria comunità di riferimento. A lui vanno il plauso e il ringraziamento del Sindaco Sara D’Ambrosio, della giunta e di tutta l’amministrazione comunale per il lavoro svolto”.

Dello stesso avviso anche il comandante della Polizia Municipale, Italo Pellegrini. “Maurizio Orsucci è una colonna portante del comando - aggiunge -, è sempre stato un punto di riferimento per i colleghi, che conosce e supporta dal primo giorno di lavoro: ha dato insegnamenti preziosi a tutti coloro che oggi sono in servizio ad Altopascio, che hanno trovato lui non appena entrati. In questi anni si è occupato della gestione dell’ufficio contravvenzioni, portando a conclusione ogni suo compito nel modo migliore possibile, sempre nell'interesse dell'amministrazione comunale e della collettività e lavorando in un comando che nel tempo si è saputo distinguere anche per gli importanti risultati raggiunti. Lo ringrazio e mi complimento con lui per la professionalità dimostrata”. L'amministrazione comunale ha nel frattempo aperto la procedura di mobilità per accogliere le domande e procedere poi all'assunzione di un nuovo agente.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa

