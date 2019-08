Vistoli nominato Prorettore alla Ricerca, valutazione e ranking della Normale

Un’altra nomina nella squadra di governo della Scuola Normale. Il prof. Angelo Vistoli, ordinario di Geometria, diventa Prorettore alla ricerca, valutazione e ranking.

Il prof. Vistoli affiancherà il Direttore, Luigi Ambrosio, e il Vice-Direttore, Andrea Giardina, nella riflessione, nell’elaborazione progettuale e nella preparazione dei processi decisionali di un settore così importante per una istituzione come la Normale, in cui la ricerca occupa larga parte dell’attività di docenti, ricercatori e allievi.

Angelo Vistoli è alla Scuola Normale come professore di prima fascia della Classe di Scienze dal 2006. Dal 2016 al 2018 ha ricoperto l’incarico di Preside della Classe di Scienze. È stato visiting in moltissimi istituti e università internazionali, come Berkeley, MIT, Harvard.

Fonte: Scuola Normale Superiore

