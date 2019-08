Vinci si tuffa nella storia, successo di pubblico per il Volo di Cecco Santi

Vinci è scesa per le strade e le piazze del paese per il Volo di Cecco Santi. Moltissime persone hanno assistito al corteo storico ieri, mercoledì 31 luglio. La rappresentazione, con oltre cento figuranti, si è snodata tra le vie della cittadina ed è terminata con la condanna - e il volo dalla torre della Rocca dei Conti Guidi - a Cecco Santi in via Rossi. Grande attesa e spettacolo pure per i fuochi d'artificio allo scoccare della mezzanotte.

La leggenda narra che il Capitano Cecco di Santi, soldato dell’armata di Vinci, per amore di una nobildonna di un paese nemico tradì la sua città, meritando un’orribile condanna a morte: essere gettato dalla torre del Castello dei Conti Guidi. Se il capitano fosse riuscito a sopravvivere al “volo” avrebbe avuto salva la vita. Cecco, come ultima volontà, espresse il desiderio di bere un ultimo bicchiere del buon vino vinciano. Un vino miracoloso che gli permise di volare fino alla collina di fronte e salvarsi. Quell’anno i contadini ebbero abbondanti raccolti di uva, olive e grano.

Di seguito la fotogallery della serata a cura di FotoClubVinci.

(foto di FotoClubVinci) (foto di FotoClubVinci) (foto di FotoClubVinci) (foto di FotoClubVinci) (foto di FotoClubVinci) (foto di FotoClubVinci) (foto di FotoClubVinci) (foto di FotoClubVinci) (foto di FotoClubVinci) (foto di FotoClubVinci) (foto di FotoClubVinci) (foto di FotoClubVinci) (foto di FotoClubVinci) (foto di FotoClubVinci) (foto di FotoClubVinci) (foto di FotoClubVinci) (foto di FotoClubVinci)

Tutte le notizie di Vinci