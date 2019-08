A Pubblicamente Insieme arrivano i Teatro Zero

Sabato 3 Agosto, al Parco di Serravalle, a Empoli, a Pubblicamente Insieme, il Festival delle Pubbliche Assistenze Riunite, arrivano i Teatro Zero. Una tribute band di Renato Zero molto particolare che negli anni passati ha già attirato tantissimi spettatori a Pubblicamente Insieme, che hanno potuto assistere ad un concerto di buona musica e tanto divertimento, in compagnia di Emanuele Ginori, imitatore ormai esperto di Renato Zero, dei suoi musicisti e delle coreografie che li accompagnano.

Una serata da non perdere per gli zero folli di tutte le età.

Inizio ore 21.30.

Ricordiamo che ogni sera a Serravalle è attivo il servizio bar e ristorazione a cura dei volontari delle Pubbliche Assistenze Riunite.

Fonte: ufficio stampa

