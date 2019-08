Abusi edilizi ad Altopascio, 90mila euro destinati alle demolizioni

90mila euro per demolire alcuni consistenti abusi edilizi presenti sul territorio comunale: si tratta di veri e propri fabbricati, realizzati su aree agricole, destinati ad abitazione.

Lo ha deciso l’amministrazione D’Ambrosio, che nell’ultima variazione di bilancio ha inserito i fondi utili per abbattere alcuni casi eclatanti di abusivismo edilizio presenti ad Altopascio da più dieci anni. Un’azione necessaria, come spiegano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore allo sviluppo del territorio, Daniel Toci, per tutelare il paese, garantire la legalità e dare nuove prospettive di crescita al comune.

“Grazie all’avanzo di amministrazione abbiamo deciso di destinare un po’ di risorse per l’abbattimento dei manufatti che sono sorti in anni lontani su aree agricole - spiegano -. Una forma di abusivismo selvaggio e arrogante, vere e proprie manifestazioni di illegalità conclamata risalenti ad oltre 10 anni fa, e rimasti lì, sotto gli occhi di tutti, come se fosse una cosa normale”. Il Comune, così come prevede la legge, dopo varie ordinanze di demolizione, ha agito acquisendo a titolo gratuito al proprio patrimonio i terreni agricoli su cui sorgono gli abusi, che sono diventati di proprietà comunale. Un atto tanto dovuto quanto significativo e “pesante”, perché va a incidere direttamente sul patrimonio di chi è rimasto per anni nell'illegalità pensando di cavarsela o di essere sopra la legge. Essendo adesso proprietaria, l’amministrazione potrà procedere con gli abbattimenti dei fabbricati, inoltrando poi le spese sostenute ai diretti responsabili degli abusi.

“Questa è un’attività essenziale per la tutela del territorio e per affermare la legalità, che è un principio inderogabile - concludono -. Si tratta di procedimenti amministrativi molto complessi, richiedono passaggi precisi, costruiti con molta attenzione proprio grazie al lavoro degli uffici. La nostra volontà è quella di andare avanti fino in fondo, perché questa forma di illegalità danneggia tutti noi. Un atto dovuto, anche nei confronti di tutti i cittadini onesti di Altopascio che agiscono rispettando la legge”.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa

