Agevolazioni Tari Castelfranco, riduzione 50% per commercianti del Ccn

Il Comune di Castelfranco di Sotto conferma il suo impegno per i contributi sociali applicati attraverso gli sgravi fiscali sulla Tassa dei Rifiuti (TARI) per l’anno 2019, con un impiego di risorse pari a 23.000 euro.

Rispetto allo scorso anno, sono stati ulteriormente aumentati gli scaglioni per le tariffe delle utenze domestiche, con particolari riduzioni a beneficio dei giovani e degli anziani.

La grande novità introdotta quest’anno riguarda le utenze non domestiche ed è mirata al sostegno delle attività commerciali presenti nel Centro Storico, alle quali è stata dedicata una riduzione del 50% sul pagamento della TARI, per gli esercizi che abbiano aderito al Centro Commerciale Naturale.

Per poter usufruire delle varie agevolazioni sulla TARI occorre partecipare al Bando Pubblico che sarà attivo dal 12 agosto fino al 20 settembre 2019 (reperibile sul sito dell’ente www.castelfrancodisotto.gov.it oppure presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, P.zza Bertoncini 1, Castelfranco). Quest'anno il bando è uscito in ritardo rispetto al periodo in cui viene pubblicato di solito, a causa del rinnovo dell'Amministrazione Comunale.

Per le agevolazioni sul pagamento della quota fissa o variabile del tributo TARI per le utenze domestiche sono stati alzati tutti i parametri ISEE, in modo da includere un maggior numero di beneficiari nei contributi sociali.

Sono previste:

- agevolazione nella misura del 100% per i nuclei familiare composti da unico occupante ultrasessantacinquenne con indicatore ISEE non superiore ad euro 10.000;

- agevolazione nella misura del 50% per i nuclei familiari composto da unico occupante ultrasessantacinquenne con indicatore ISEE non superiore ad euro 12.500;

- agevolazione nella misura del 20% per i nuclei familiari composto da un unico occupante ultrasessantacinquenne con indicatore ISEE non superiore ad euro 15.000;

- agevolazione nella misura prevista del 30% per i nuclei familiari composti da n.2 occupanti ultrasessantacinquenni con indicatore ISEE non superiore ad euro 20.000;

- agevolazione nella misura del 50% per i nuclei familiari al cui interno ci sono portatori di handicap con grado di invalidità pari al 100% a condizione che gli stessi non siano ricoverati in istituto con indicatore ISEE non superiore ad euro 22.000;

- agevolazione nella misura del 30% per i nuclei familiari con entrambi i genitori residenti e con almeno n.2 figli a carico, dove i richiedenti hanno un indicatore ISEE non superiore ad euro 20.000;

- agevolazione nella misura del 20% per i nuclei monoparentali con uno o più figli a carico, dove i richiedenti hanno un indicatore ISEE non superiore ad euro 18.000;

- agevolazione nella misura del 40% per le persone che appartengono alla fascia di età compresa fra i 18 e 34 anni compiuti e sono coppie costituite da giovani coniugati o convivenze di due o più persone non legati da rapporti di parentela. I richiedenti dovranno avere un indicatore ISEE non superiore ad euro 18.000;

- agevolazione nella misura del 50% per nuclei familiari con persone ultrasessantacinquenni con figli a carico disoccupati/inoccupati. I richiedenti dovranno avere un indicatore ISEE non superiore ad euro 15.000.

L’importo massimo della riduzione è limitato a euro 350.

Per quanto riguarda invece le agevolazioni per le utenze non domestiche, sono state introdotte importanti novità:

- agevolazione del 50% per gli esercizi che hanno aderito al Centro Commerciale Naturale e che sono ubicati all’interno del Centro Storico del Capoluogo così come definito dal vigente regolamento urbanistico ZTL;

- agevolazione del 15% per gli esercizi che hanno aderito al Centro Commerciale Naturale delle Frazioni del Comune di Castelfranco di Sotto.

Non possono beneficiare di nessuna agevolazione le seguenti categorie di attività (anche se iscritti al Centro Commerciale Naturale):

- phone center, internet point, sale giochi, night;

- bar, ristoranti o altri esercizi al cui interno sono presenti videopoker, slot machine o simili;

- studi di liberi professionisti, banche, istituti di credito, assicurazioni, studi medici e farmacie;

- ipermercati e grandi magazzini, distributori di carburanti.

Possono inoltre beneficiare dell’agevolazione del 20% gli studi di professionisti presenti nel centro storico così come individuato dal Regolamento Urbanistico con superficie inferiore a 150 mq. L’importo massimo della riduzione è limitato a euro 400.

“Portiamo avanti con convinzione l’impegno nel contributo sociale, sforzandoci ogni anno nel reperimento delle risorse per sostenere le categorie più sensibili – ha dichiarato il sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti - . Sono stati aumentati in modo considerevole i parametri della fascia ISEE soprattutto per anziani, ma anche per persone sole, giovani coppie e persone separate con figli a carico. Abbiamo confermato le agevolazioni, introdotte l’anno scorso, per chi appartiene alla fascia di età compresa fra i 18 e 34 anni, per dare un sostegno concreto ai giovani. Abbiamo poi introdotto uno sgravio per le attività commerciali, per dare una mano ai negozianti”.

“In questa legislatura vogliamo avviare un serio percorso sul Centro Storico e con questa misura, a poco più di un mese dall'insediamento della nuova Amministrazione Comunale, diamo un segnale chiaro, serio e concreto di sostegno con un abbattimento del 50% sulla TARI a tutti i negozi ubicati nel centro del paese, purché non detengono slot machine o videopoker – ha commentato il vicesindaco Federico Grossi - . Dopo l'approvazione del progetto di riqualificazione della Torre Campanaria, mettiamo in campo un'altra azione a favore del Centro Storico. Singoli interventi che fanno parte di un più ampio progetto al quale ci dedicheremo subito dopo l'estate con l'aggiornamento del "Piano del colore, dell'arredo urbano e degli interventi agli edifici del centro storico" fermo dal 2001”.

Per avere maggiori informazioni e poter reperire i moduli per effettuare la domanda di agevolazione è possibile consultare il sito internet dell’Ente (www.castelfrancodisotto.gov.it) o recarsi presso l’Ufficio Relazione al Pubblico (Piazza Remo Bertoncini n.1). I moduli sono reperibili all'URP e all'Ufficio Tributi del Comune e devono essere riconsegnati agli stessi uffici entro e non oltre il 20.09.2019.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto