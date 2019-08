Affrontare agosto a Castelfranco, un opuscolo per i cittadini

Nel mese di giugno il Comune di Castelfranco di Sotto ha distribuito alle varie attività economiche, commerciali e di somministrazione, un modulo per la comunicazione del periodo di ferie prescelto per l'estate 2019. L’informativa ha permesso di realizzare l'Opuscolo per la cittadinanza “Agosto a portata di mano” che contiene le indicazioni su ristoranti, bar, alberghi, farmacie e distributori di carburante aperti, oltre a segnalare le principali manifestazioni e sagre presenti sul territorio comunale.

L’Amministrazione Comunale non ha predisposto il calendario con aperture obbligatorie degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, mentre sono in vigore i provvedimenti per copertura delle ferie di distributori di carburante e farmacie.

“Consapevoli che in questi tempi le pubblicazioni cartacee vengono lentamente sostituite da quelle digitali – commenta l’Assessore allo sviluppo economico Ilaria Duranti – auspichiamo che questo opuscolo possa continuare ad essere un modo reale e concreto per accedere a queste semplici informazioni e per mantenere vivo il rapporto con i commercianti presenti sul territorio comunale.”

“Voglio augurare – commenta il Sindaco Gabriele Toti – buone ferie a tutte le attività commerciali che in questo mese troveranno il modo di ricaricare le proprie energie per affrontare al meglio la fine di questo anno. Ma l’augurio più grande mio e dell’Assessore Duranti è quello di continuare ad avere importanti rapporti di collaborazione con le attività commerciali e di riuscire attraverso sempre nuove iniziative ad incrementare le attività presenti sul territorio.”

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

