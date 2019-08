Arrestati due 24enni a San Miniato, avevano precedenti

Arrestati due georgiani 24enni ieri sera, giovedì primo agosto, a San Miniato. I due sono stati visti assieme a un connazionale mentre si aggiravano con un'auto straniera tra le case. Durante il controllo dei militari della stazione del posto hanno verificato che uno era destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere, un altro aveva invece fatto ingresso nel territorio nazionale, in violazione di specifici obblighi impartiti dall’Autorità, in adempimento alle leggi sull’immigrazione. Uno dei georgiani è stato trasferito in carcere, l'altro nonostante l'arresto in flagranza è stato rimesso in libertà su attuazione del codice. Saranno avviate le procedure per l'espulsione.

