Arrestati due pusher a Pontedera: tentavano di nascondere la droga in un cespuglio

Avevano 2 grammi di cocaina addosso e stavano cercando di nasconderli in una siepe di un giardino pubblico a Pontedera. Ieri sera i carabinieri di Pontedera hanno arrestato due 26enni di origine marocchina durante un servizio di controllo e contrasto allo spaccio. Un'altra dose era stata ceduta a un uomo del posto, come riscontrato (quest'ultimo è stato segnalato alla prefettura come assuntore). Ai giovani sono stati sequestrati anche 180 euro in contanti. Dopo l'arresto, i giovani sono stati trasferiti in camera di sicurezza. Il processo per direttissima si terrà questa mattina in tribunale.

