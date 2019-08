Assedio alla Villa, omaggio ai cinquecentenari di Leonardo e Cosimo I: il programma delle tre giornate

Sarà dedicata al genio di Leonardo da Vinci e a Cosimo I de’ Medici, primo Granduca di Toscana, la 35ª edizione dell’Assedio alla Villa. La manifestazione che si snoda intorno alla splendida villa medicea di Poggio a Caiano, patrimonio dell’Unesco, è in programma il 13, 14 e 15 settembre prossimi e, per festeggiare il suo 35° compleanno, renderà omaggio ai due personaggi simbolo della Toscana, che con le loro intuizioni l’hanno resa una terra grandiosa e celebre agli occhi di tutto il mondo. Il 2019 è infatti un anno speciale per le due figure e dunque per l’“ex Granducato”: ricorrono insieme i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e i 500 anni dalla nascita di Cosimo I. Un doppio anniversario che va festeggiato in grande stile. È per questo che l’edizione 2019 dell’Assedio alla Villa sarà dedicata alla “Meraviglia toscana”, titolo che rivela l’intento della manifestazione di quest’anno: celebrare la toscanità in tutte le sue sfaccettature, rievocando, narrando e reinterpretando quelle eccellenze dell’arte, della bellezza, del paesaggio, del cibo e della cultura che nei secoli hanno fatto sì che il nome della Toscana suscitasse un sentimento di meraviglia.

«L’intento è quello di stupire chi verrà a trovarci nei tre giorni della manifestazione raccontando quello che di straordinario questa terra ha da offrire» spiegano Francesco Ricciarelli, presidente della Pro Loco di Poggio a Caiano, associazione turistica che organizza l’evento, e Francesca Faggi, presidente del Comitato Assedio alla Villa interno alla Pro Loco. Grazie al lavoro dei tanti volontari dell’associazione, l’anno scorso la manifestazione ha portato a Poggio a Caiano quasi 20mila persone. Anche quest’anno per 3 giorni la villa medicea sarà al centro di una girandola di spettacoli, cortei, performance, rievocazioni ed eventi speciali, tra tradizione e innovazione. Sulla scia del rinnovamento inaugurato lo scorso anno, l’Assedio alla Villa sarà un viaggio “in volo” attraverso 5 secoli di storia (quelli della villa medicea) che porterà i visitatori ad immergersi in diverse epoche. In particolare, come dicevamo, sarà possibile tornare indietro al tempo di Leonardo da Vinci e di Cosimo I de’ Medici, protagonisti della 35ª edizione. Il primo, ad esempio, sarà anche al centro di una mostra organizzata da tutte le scuole poggesi, intitolata “Stiamo con Leo”: solo una delle iniziative in programma per celebrare il genio indiscusso dell’umanità, che poteva conoscere Poggio a Caiano e passarci nei suoi viaggi, per muoversi da Firenze, Pistoia e il Montalbano, come indicato da Carlo Pedretti (che è stato il massimo esperto leonardiano) e come rivela la mappa del corso del fiume Arno (Codice Madrid f.23 r) disegnata da Leonardo dove è ben leggibile il nome “Caiano”. A Cosimo I de’ Medici sarà invece dedicata, tra le tante proposte, la visita guidata a tema in villa medicea, che ripercorrerà le tappe più importanti della sua storia di granduca e di uomo: come il 29 giugno 1539, quando in villa ebbe il suo primo incontro da sposato con la principessa spagnola Eleonora Da Toledo, il cui arrivo a Poggio a Caiano è dipinto in Palazzo Vecchio.

Sono tante le novità e le proposte originali che animeranno l’Assedio alla Villa 2019. Il programma è in via di definizione e sarà pubblicato sul sito web www.assedioallavilla.com, rinnovato per l’occasione nella veste grafica con un tocco di viola che richiama il colore del vino – come quello che anche quest’anno sgorgherà dalla fontana del Mascherone. Attive anche la pagina Facebook “Assedio alla Villa” e il profilo Instagram “assedioallavilla”.

Fonte: Comitato Assedio alla Villa

