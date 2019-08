Bottino da 30 euro nel furto al Centro Servizi della Misericordia di Empoli

Ladri al Centro Servizi della Misericordia di Empoli, al civico 43 di via Cavour, non distante dalla sede operativa dei volontari. Ieri, si presume prima di mezzanotte, ignoti hanno danneggiato le serrature delle porte degli uffici, portando via un misero bottino di 30 euro. Secondo quanto appreso, i ladri hanno visitato solo il centro della Misericordia, aprendo i cassetti e trovando i pochi soldi, prima di scappare. Le telecamere interne di videosorveglianza potrebbero aver ripreso la scena. La dirigenza della Misericordia ha chiamato la polizia di Empoli, che sta indagando sul caso. Solo questa mattina i volontari hanno notato il danneggiamento agli infissi. L'allarme interno, attivo dalla mezzanotte, non è entrato in funzione. Per questo si pensa che i malviventi abbiano colpito prima, a meno che non ci sia stato un guasto che ha impedito di segnalare il furto.

