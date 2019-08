Caccia, ecco quando si possono ritirare i tesserini a Castelfiorentino

Caccia, a partire da martedì 6 agosto si potranno ritirare i tesserini per la stagione venatoria 2019/2020. I tesserini venatori si ritirano presso l’Ufficio Servizi Demografici (piano terra Municipio, Piazza del Popolo 2 ingresso anagrafe) dal martedì al venerdì ore 11.00-13.00.

Si ricorda che per ritirare i tesserini occorre presentare la seguente documentazione: licenza di porto di fucile per uso caccia; allegato alla licenza di caccia (tesserino giallo); ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale; ricevuta versamento della tassa concessione governativa; ricevuta di versamento per gli ATC; tagliando dell'avvenuta riconsegna del tesserino della stagione precedente.

L’Ufficio Servizi Demografici svolge tale servizio in contemporanea con altri di sua competenza e pertanto non è possibile il rilascio di più tesserini al momento della presentazione della documentazione da parte dell’utente. Sarà cura degli operatori addetti contattare il richiedente per il successivo ritiro.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino