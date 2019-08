Cinema sotto le Stelle a Staffoli, tre appuntamenti a inizio settembre

Dopo una lunga pausa torna a Santa Croce sull’Arno il “Cinema sotto le Stelle”: la tradizionale rassegna estiva di cinema all’aperto itinerante che molti comuni del nostro comprensorio organizzano in collaborazione con Arci Valdarno Inferiore. Quest’anno, avvalendoci del supporto di Arci, riproponiamo la rassegna con una serie di tre proiezioni che si terranno nelle prime due settimane di settembre nel Parco della Rimembranza a Staffoli.

Tradizionalmente l’estate culturale santacrocese vede due manifestazioni ormai consolidate nel tempo: la serie dei concerti a Villa Pacchiani e la rassegna di teatro amatoriale comico in Piazza Partigiani, due iniziative apprezzate che si svolgono entrambe nel capoluogo. Proprio per questo motivo abbiamo deciso che, in vista dell’ampliamento dell’offerta culturale estiva proposta dall’Amministrazione Comunale, fosse giusto riservare alla frazione questa nuova manifestazione, che andandosi ad unire con la tradizionale Festa Medievale, che avrà luogo il 1 settembre, caratterizzerà il settembre staffolese, all’insegna della cultura. Utilizzeremo il Parco della Rimembranza, uno dei giardini pubblici più belli del nostro territorio, che recentemente abbiamo riqualificato con nuovi giochi e arredi.

Siamo soddisfatti di essere riusciti a riproporre già da questa estate il “Cinema sotto le Stelle” perché, come riportato nelle linee guida del nuovo mandato amministrativo, è nostra intenzione tornare a parlare anche di cinema riportando all’attenzione dei cittadini un aspetto della cultura italiana che ha una storia e un presente molto importanti. Iniziamo quest’anno con tre proposte di film pensate per un pubblico vario, una delle quali riservata in particolar modo ai più piccoli, e con la quale apriremo la rassegna.

Di seguito il calendario.

Martedì 3 settembre:

Oceania

Genere: Animazione, Avventura, Commedia, Family, Fantasy

Regia: Ron Clements, John Musker

Martedì 10 settembre:

Piuma

Genere: Drammatico, Commedia, Sentimentale

Regia: Roan Johnson

Attori: Luigi Fedele, Blu Yoshimi, Michela Cescon, Sergio Pierattini, Francesco Colella, Brando Pacitto, Francesca Antonelli, Massimo Reale

Giovedì 12 settembre:

Se Dio vuole

Genere: Commedia

Regia: Edoardo Falcone

Attori: Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Laura Morante, Ilaria Spada, Edoardo Pesce, Enrico Oetiker, Carlo De Ruggieri, Giuseppina Cervizzi, Alex Cendron, Fabrizio Giannini, Silvia Munguia

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21:30 e saranno gratuiti.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

