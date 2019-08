"Clandestini siano espulsi": Donzelli (FdI) interviene sul caso del prete aggredito

"Per evitare fatti come l'aggressione avvenuta ieri in una chiesa di Cerreto Guidi, i clandestini che vengono allontanati dai centri di accoglienza devono essere espulsi dall'Italia. Basta tentennamenti: non si può consentire a questi personaggi di continuare a tenere in scacco i territori e i cittadini, bisogna intervenire in modo netto". Lo affermano il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli e il portavoce Empolese-Valdelsa e consigliere comunale a Empoli Federico Pavese.

Sull'episodio avvenuto ieri alla chiesa di Santa Maria Assunta di Bassa, Donzelli annuncia così un'interrogazione parlamentare per sollecitare i provvedimenti di espulsione e chiedere, fra le altre cose, "perché l'uomo, nonostante fosse stato arrestato il 19 luglio scorso per un'aggressione nei confronti dei carabinieri, fosse di nuovo in libertà".

"Purtroppo siamo ancora una volta a commentare un episodio del genere - sottolineano Donzelli e Pavese - in un territorio finito più volte al centro delle cronache per la pessima e poco trasparente gestione dell'accoglienza immigrati da parte della sinistra. Ribadiamo ancora una volta che è inaccettabile che a pagarne i disagi siano le comunità locali - concludono - Fratelli d'Italia continuerà a battersi per chiedere garanzie sulla sicurezza dei cittadini".

Fonte: Ufficio stampa

