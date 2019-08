Nuovo defibrillatore al Cep donato da Cecchini Cuore onlus

Pisa sempre più cardioprotetta. Sarà installato domani alle 12 un nuovo DAE (defibrillatore automatico esterno) in via Michelangelo al Cep davanti al bar Tirreno, donato dall’associazione Cecchini Cuore onlus. Sarà presente all’installazione l’assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini. Questo nuovo DAE va ad accrescere la lista di quelli già presenti in città; due settimane fa era stato inaugurato uno in piazza Santa Caterina in ricordo di Ezio Pala e nei mesi scorsi ne sono stati installati due, uno in piazza Garibaldi e uno in piazza XX Settembre.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

