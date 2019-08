Festival della Musica Suonata di Montaione, il programma

Giunge all’undicesimo anno il Festival della Musica Suonata di Montaione, la fortunata rassegna musicale ideata ed organizzata dal musicista montaionese Stefano Montagnani con l’Amministrazione Comunale. La manifestazione è divenuta ormai uno degli eventi di punta del fitto cartellone dell’Estate Montaionese. Anche per quest’anno quattro sere di spettacoli musicali di grande interesse culturale e di alto profilo qualitativo.

Si inizia il 6 agosto nell’inedita location del suggestivo Parco di Poggio all’Aglione con i Tea For Three Swing Band, quartetto il cui stile e repertorio si inseriscono in quel panorama di rinata attenzione verso le sonorità dello swing, e che si misura col genere della canzone “jazzata”, sia italiana che americana. La band presenterà il suo disco d’esordio, “Col sole in fronte”, appena uscito per la prestigiosa etichetta sanremese Mellophonium Multimedia: è un viaggio immaginario tra le canzoni italiane e quelle di oltreoceano, sospeso nel tempo tra l’antico e il moderno.

Il concerto dell’ 11 agosto si terrà nella centralissima Piazza della Repubblica e vedrà protagonista “Cubanìa y tradicion”, band composta da musicisti fiorentini e capitanata dalla splendida voce della cantante cubana Yorka Rios. I “Cubanìa” condurranno il pubblico con maestria, in un affascinate viaggio nei ritmi e nelle melodie latino-americane.

Il 15 agosto suoneranno in Piazza della Repubblica i Kalò Taxìdi, che con strumenti e sonorità tipiche propongono un repertorio basato sulla musica tradizionale greca.

Si conclude il 20 agosto in Piazza Branchi con il concerto del trio Ottomani del chitarrista Tolga During, turco-olandese di origine, da molti anni residente in Italia. Il repertorio è costituito da composizioni originali, che uniscono la consapevolezza del repertorio jazz, alla conoscenza della musica tradizionale di area mediterranea. Ne nasce una musica di difficile classificazione, che ambisce ad indicare una nuova direzione di composizione ed improvvisazione, consapevole della tradizione ma coerente con la contemporaneità.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero ed in caso di maltempo si terranno presso il Nuovo Teatro Ammirato di Montaione

Fonte: Ufficio stampa

