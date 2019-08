Film su Leonardo, riprese al Palazzo dei Vicari di Scarperia

Il Palazzo dei Vicari di Scarperia di nuovo set cinematografico per le riprese del progetto cinematografico su Leonardo da Vinci “Quel genio del mio amico”, un film che racconta una commedia fantastica per rendere omaggio al genio di Vinci nei 500 anni dalla sua morte. Una prima sessione dei lavori si è tenuta la scorsa settimana all'interno del Palazzo dei Vicari e il Sindaco Federico Ignesti, con l’Assessore Marco Casati e la Consigliera regionale Fiammetta Capirossi, ha fatto gli onori di casa battendo il primo ciak nello splendido scenario del cortile del Palazzo dei Vicari insieme alle comparse di Scarperia e gli attori che erano sul set per questa scena.

“Devo ringraziare - ha detto Alessandro Sarti regista del film - il sindaco e l’amministrazione comunale di Scarperia e San Piero per la fattiva collaborazione, un grazie di cuore alla Pro Loco di Scarperia, ai suoi volontari che hanno fatto il possibile per rendere tutto più facile”.

Una produzione indipendente che nasce dalla Valdisieve, da un idea del regista Alessandro Sarti, ha come attore protagonista Sergio Forconi, e insieme a lui tanti nomi noti del mondo del cinema e dello spettacolo come Daniela Morozzi, Athina Cenci, Rosanna Susini, Katia Beni, Alessandro Riccio, Alessandro Calonaci, Bruno Santini, Jerry Potenza, Piero Torricelli, Giovanni Lepri, Alessandro Gelli, Filippo Tassi, Mattia Boschi, Luigi Ragoni, Lorenzo Andreaggi, Tiziana Caserta, Martina Tarducci e molti altri, il film è patrocinato dal Consiglio regionale della toscana, da tutti i comuni che sono coinvolti con le riprese del film, con la collaborazione del corteo storico di Pontassieve, Rufina, Scarperia, CAT Onlus di Grassina e Cure2Children. Le riprese del film riprenderanno a settembre, andranno avanti fino a ottobre e l'uscita del film è prevista per il 2020.

Soddisfatto il Sindaco Federico Ignesti che dichiara “mi fa piacere che il Palazzo dei Vicari sia diventato anche location per le riprese cinematografiche, lo scorso anno con il film di Pieraccioni quest'anno con le riprese per il progetto su Leonardo da Vinci. E' un'altra opportunità per la valorizzazione del Palazzo e per la promozione del territorio di Scarperia e San Piero, che stiamo cercando di sviluppare anche attraverso Toscana Film Commission della Regione Toscana”

Fonte: Comune di Scarperia e San Piero

