Ginevra Di Marco canta Tenco, gran finale per Multiscena

Terza e ultima serata del Festival Multiscena di Vinci , che chiude la XXIV edizione con il concerto di Ginevra Di Marco che interpreta in brani più famosi di Luigi Tenco.

L’appuntamento è per domani, sabato 2 agosto, alle 22.00 al parco dei Mille di Spicchio a Vinci. Insieme a Ginevra Di Marco sul palco Francesco Magnelli, arrangiamenti, tastiere, magnellophoni; Guido Masi, chitarre; Luca Ragazzo, batteria e il Quartetto d’archi I Nostri Tempi

Dice Ginevra Di Marco: “La proposta dei Nem-Nuovi Eventi Musicali ha riaperto un mondo per me, il repertorio di Tenco fa parte da generazioni della mia famiglia e dei nostri ricordi personali. Riascoltare le sue canzoni, anche quelle meno conosciute, mi ha fatto riscoprire la sua grandezza, un artista in grado di restituire il senso profondo della vita, sia che raccontasse di amori che di denuncia sociale. Tenco tra l’altro era un sassofonista, nei suoi brani ci sono delle tessiture melodiche incredibili, un’apertura armonica che in genere nel rock è difficile trovare”.

I celebri brani di Tenco quali “Vedrai vedrai”, “Io si”, “Angela”, “Lontano lontano” saranno intervallati da brani di musica classica come il Quartetto per archi n. 3 in la maggiore di Robert Schumann, in piena tradizione Nuovi Eventi Musicali nei cui programmi i più grandi autori di ogni tempo si affiancano.

Il legame della Di Marco con Tenco è lungo: nel 2017 Ginevra è stata la vincitrice della Targa Tenco 2017 come miglior interprete, mentre in “Donna Ginevra” del 2009, per cui già si era aggiudicata la Targa Tenco, ha inciso “Io sì”, capolavoro di Tenco, riletta a mo’ di sirtaki.

Tenco, cantautore, attore, poeta, compositore e polistrumentista, è considerato da gran parte della critica uno dei più grandi cantautori italiani di tutti i tempi. La sua rivoluzione artistica è riscontrabile nella volontà di una profonda rottura con la musica tradizionale italiana e la necessità di trattare tematiche all'epoca all'avanguardia quali il sentimento umano nella sua crudezza, l'amore sotto le sue molteplici prospettive, le esperienze esistenziali, fino alla critica sociale come la politica, l'ideologia, i diritti della donna, la guerra e i temi dell'emarginazione.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito.

Per informazioni contattare Giallo Mare Minimal Teatro allo 0571 81629/83758, www.giallomare.it, e mail info@giallomare.it; Comune di Vinci ufficio cultura/museo Leonardiano 0571/933244 e ufficio turistico 0571/933285.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro

