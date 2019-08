La Foresta delle Stelle, la camminata notturna alle Cerbaie si presenta in Consiglio regionale

Torna la quinta edizione del ‘La Foresta delle stelle: la Notte di San Lorenzo lungo la Via Francigena’, iniziativa organizzata dal Comune di Castelfranco di Sotto e Consorzio Forestale delle Cerbaie. Un percorso studiato per trascorrere la notte delle stelle cadenti attraversando lo storico cammino.

L’edizione 2019, organizzata in collaborazione con Regione e associazione europea Via Francigena, sarà presentata in conferenza stampa lunedì 5 agosto alle 12 nella sala Montanelli di palazzo del Pegaso. Intervengono la consigliera regionale Alessandra Nardini, il presidente del Consorzio Forestale delle Cerbaie Federico Grossi, l’ assessore allo Sviluppo economico e alla Via Francigena del Comune di Castelfranco di Sotto Ilaria Duranti.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

