Fiorentina, la maglia viola a ricordare i 60 anni della Serie C nel museo dedicato ad Artemio Franchi

La maglia viola con il 60 stampato a ricordare i 60 anni della Serie C, donata dall’ACF Fiorentina al presidente Francesco Ghirelli, ha trovato posto nella sala dedicata ad Artemio Franchi, nella sede della Lega Pro, a Firenze.

In occasione delle celebrazioni del prestigioso compleanno della C, è stato inaugurato uno spazio museale, intitolato al grande dirigente da un'idea della Lega Pro con la collaborazione della famiglia Franchi e del Museo del Calcio.

Ci sono più teche: quella che illustra il Franchi più” privato”, con la prima pagella del Regno d’Italia, con oggetti che lo raccontano come marito, babbo, appassionato del calcio e del Palio.

Un’altra, invece, mostra documenti che lo descrivono come dirigente ai vertici del calcio nazionale e internazionale.

