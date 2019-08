Lo sbarco in Normandia con statue alte 3 metri: l'esposizione a Pietrasanta

I soldati monumentali in bronzo dell’artista Sergey Eylanbekov destinati “The Dwight D. Eisenhower Memorial” in Washington D.C., l'imponente costruzione, progettata dall'architetto Frank Gehry, la cui inaugurazione è prevista l'8 maggio 2020, in mostra in anteprima mondiale in Piazza Matteotti di fronte al Municipio di Pietrasanta. I visitatori e turisti di Pietrasanta durante questo mese di agosto saranno i primi, al mondo, a poter ammirare le 12 opere monumentali (alte 3 metri) realizzate dall'artista russo-americano, ma residente a New York, Sergey Eylanbekov, che da diversi anni crea a Pietrasanta. In particolare Eylanbekov lavora presso il laboratorio di Giancarlo Buratti, con la Fonderia Mariani e il laboratorio Cervietti. Tra le opere che domineranno l’ingresso del Municipio anche quella che raffigura il generale Eisenhower nell'incontro con i paracadutisti in procinto di lanciarsi nella notte dietro le linee nemiche, nel famoso sbarco alleato in Normandia.

“Le opere sono state realizzate in città, dalle nostre fonderie e dai nostri artigiani e sono il frutto di un percorso progettuale internazionale, ambizioso ed importante che ruota attorno ad un’artista che lavora qui ed ama la nostra città. – spiega l'assessore al turismo e cultura, sen. Massimo Mallegni – E’ questo il filo che dobbiamo continuare ad alimentare e che oggi ci permette di essere la città leader a livello internazionale per la lavorazione del marmo e del bronzo. Sono felice che l’artista e dalla Fondazione Business Council for International Understanding abbiano raccolto il nostro invito permettendoci di esporre per quasi un mese le opere di fronte al nostro Municipio”. Le sculture, in totale sette quelle in mostra in anteprima che appartengono al gruppo di 12 destinate al memoriale, saranno posizionate nella giornata di venerdì 2 agosto e resteranno in Piazza Matteotti fino al 26 agosto.

All’inaugurazione, in programma martedì 6 agosto, sono attesi anche il Console Generale degli Stati Uniti a Firenze, Mr. Benjamin V. Wohlauer, Ms. Beth Poisson (Head of the Cultural and Public Affairs Office, Ambasciata degli Stati Uniti D'America in Italia) Antonella Baldino (Direttore Cassa per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, Cassa Depositi e Prestiti), On. Alberto Michelini, Anne Eisenhower (President, Anne Eisenhower Inc), Ms. Victoria Tigwell (Deputy Executive Director, Eisenhower Memorial Commission), Ms. Jackie Cottrell (Chief of Staff, Senator Pat Roberts), Ms. Amber Kirchhoefer (Legislative Director, Senator Pat Roberts).

Fonte: Comune di Pietrasanta - Ufficio stampa

