Minori, Carfagna alla cooperativa Il Forteto per incontrare le vittime di abusi

Mara Carfagna, vice presidente della Camera di Forza Italia, mercoledì 7 agosto alle ore 11.30 sarà in visita alla cooperativa “Il Forteto” a Vicchio in provincia di Firenze. Carfagna dopo aver incontrato e ascoltato le vittime, alle 12.30 sarà in conferenza stampa sempre presso la cooperativa.

Ad accompagnare la vice presidente della Camera ci saranno Stefano Mugnai, vice capogruppo di Fi alla Camera e coordinatore toscano del partito, Jacopo Marzetti commissario governativo de “Il Forteto”, altri parlamentari azzurri e rappresentanti delle associazioni delle vittime de Il Forteto. E’ quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa di Mara Carfagna.

Fonte: Ufficio Stampa Forza Italia Toscana

