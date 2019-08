Nuova scuola di Montespertoli, approvato progetto per le urbanizzazioni

Approvato nella giunta di mercoledì 31 luglio il progetto preliminare dei lavori di urbanizzazione per il nuovo Polo Scolastico di Montespertoli. A questo ovviamente seguiranno ulteriori stadi di progettazione più dettagliata. I lavori, previsti dal 2021 per un importo di circa 1.900.000€, prevedono:

- nuovi parcheggi;

- nuova rotonda su Via Montelupo;

- adeguamento della viabilità esistente e realizzazione di nuove strade di penetrazione.

Lungo la viabilità in progetto sono stati previsti i servizi a rete quali fognatura, acquedotto, illuminazione pubblica, connettività, servizi elettrici e metano. Tutta la viabilità dell'area è incentrata per dotare il polo scolastico di accessi indipendenti per Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria e per consentire un accesso pedonale in sicurezza a tutta l'area.

"Ringrazio i nostri uffici per il lavoro svolto in questi primi mesi - commenta il sindaco Alessio Mugnaini. "Avevamo chiesto di accelerare fin da subito per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico e lo stiamo facendo: dare ai nostri bambini delle scuole moderne è una priorità assoluta."

Fonte: Comune dI Montespertoli - Ufficio stampa

