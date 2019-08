Orti, pedibus e plastic free: la scuola di Fucecchio abbraccia l'ambiente

Orti sinergici, badge, pedibus e addio alla plastica. Prendono forma le linee guida della scuola 2019-20 a Fucecchio. Oggi, venerdì 2 agosto, sono state presentate dal Comune e dalla società in house Fucecchio Servizi Srl attività e servizi per il prossimo anno. Sono quattro e sono studiate per rendere più vicine scuola e ambiente.

Il badge sarà la novità per l'accesso allo scuolabus. Sarà una tessera per utilizzare il servizio del pulmino comunale e sarà rilasciata direttamente al pagamento. Le tessere avranno colore diverso a seconda della validità acquistata.

Il pedibus è invece l'accompagnamento a scuola a piedi per i bambini attraverso comitive guidate da adulti. Inizierà a ottobre 2019 e favorirà rispetto per l'ambiente e socializzazione, senza dimenticare conoscenza del codice della strada. Sarà fatto due volte a settimana, almeno a livello sperimentale, e saranno previsti due percorsi: uno da via Fornaci poi in via Giordano e alle Pascoli, un altro da Corso Matteotti poi in piazza Amendola e alle Carducci.

Gli Orti-Sinergici constano della realizzazione di due orti all'interno dei plessi scolastici per promuovere una corretta educazione alimentare e ambientale. Inoltre serviranno anche per stimolare osservazione e conoscenza della natura. I bambini potranno quindi prender parte a una scienza applicata: potranno mettere in atto quanto studiato a scuola.

La novità Plastic free è quella più 'rivoluzionaria'. Il Comune doterà tutti gli studenti di elementari e medie di una borraccia in alluminio, circa 2.500 sono state ordinate e arriveranno a breve. Lo scopo è ridurre la plastica e sensibilizzare sul tema dell'inquinamento. Tra gli sponsor c'è Elior, che si occupa di ristorazione scolastica e ha organizzato attività di educazione durante l'anno, assieme al Bar Gelsa e alla in house Fucecchio Servizi. Fucecchio è il primo comune a compiere questa scelta in zona.

A tal proposito Lorenzo Calucci della Fucecchio Servizi ha aggiunto: "Il 90% della nostra mensa ha cibi biologici, l'interesse del comune è sempre stato quello della salute dei bambini". Calucci ha affermato inoltre che a tutte le famiglie sarà inviata a casa la Carta dei Servizi.

"Partiamo da standard alti, ecologia e rispetto guidano la nostra amministrazione. Crediamo nella educazione ambientale e partiamo proprio dai bambini. Il progetto è ambizioso ma ci permette di investire sui piccoli cittadini del futuro, ha una potenzialità molto alta" ha detto l'assessore Valentina Russoniello.

Sulla stessa lunghezza d'onda il vice sindaco Emma Donnini: "L'aspetto sociale e educativo ci interessa e ci teniamo. Guardiamo a principi fondamentali per il futuro". In chiusura il sindaco Alessio Spinelli: "Vogliamo infondere dei valori nei ragazzini. È una piccola azione ma importante per far capire certi concetti, dobbiamo agire a lungo termine e pensare al futuro dei ragazzi e del pianeta".

Gianmarco Lotti

