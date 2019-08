Rari Nantes, Meucci (Pd): "Giunta al lavoro per risolvere la questione"

«Confermo che la giunta regionale è al lavoro per risolvere in via definitiva la questione relativa ai locali della Rari Nantes. Insieme alle assessore Federica Fratoni e Stefania Saccardi, per i loro settori di competenza, stiamo seguendo minuto per minuto l’evolversi della situazione. In ogni caso ritengo quanto meno paradossale questo accanimento nei confronti della società sportiva. Nel marzo scorso il Genio civile ha rilasciato tutte le autorizzazioni del caso, decisione che era la naturale conseguenza della normativa che approvammo in Consiglio regionale proprio su proposta della sottoscritta. Dopo quel parere il Comune di Firenze si è attivato presentando il progetto per la riqualificazione dell’area. Voglio quindi ancora ribadire la bontà di quella norma, finalizzata alla riqualificazione dell’impianto e diretta a garantire funzioni d’interesse pubblico presenti da oltre 40 anni in quell’ambito territoriale, ma sempre nel rispetto dei principi di massima sicurezza idraulica».

Fonte: Consiglio Regione Toscana

