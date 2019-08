Restyling nel centro di Pontedera: Corridoio green dal multipiano al Piazzone

Comincia a prendere forma il restyling di via Guerrazzi a Pontedera voluto dai commercianti della strada che l’anno scorso presentarono all’amministrazione comunale un progetto realizzato dall’architetto Giulia dell’Unto.

Nei giorni scorsi è iniziato il posizionamento delle piante per creare il percorso pedonale che trasformerà via Guerrazzi nel corridoio naturale di collegamento tra il parcheggio multipiano di piazza Berlinguer ed il Piazzone. Soddisfazione quindi da parte dei commercianti e di Confesercenti Toscana Nord che ha sostenuto il progetto di riqualificazione. “Inizia a prendere corpo la riqualificazione della strada – spiegano Mirella Gorini titolare di Blanc Mariclò e Lucia Santini di Balalah, entrambe del direttivo Pontedera di Confesercenti Toscana Nord – grazie al progetto che avevamo presentato alla precedente amministrazione ed in particolare all’allora assessore Matteo Franconi. La creazione di un percorso pedonale da piazza Berlinguer a piazza Martiri della Libertà contribuisce a ridare una immagine commerciale di via Guerrazzi.

La posa delle piante è il primo passo, come ci ha spiegato il sindaco, al quale dovrà seguire la colorazione dell’asfalto in corrispondenza del percorso pedonale e l’illuminazione delle piante. Un grazie all’amministrazione comunale – concludono Gorini e Santini – che ha dato seguito al progetto che noi commercianti abbiamo proposto nella precedente legislatura. Grazie al sindaco Franconi e agli assessori Belli e Puccinelli che hanno subito compreso l’importanza di rendere la nostra strada un’area commerciale e non un parcheggio”.

In attesa del completamento del progetto di restyling i commercianti e Confesercenti Toscana Nord chiedono al Comune anche l’installazione di una illuminazione pubblica a led già presente ad esempio alla stazione.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord

Tutte le notizie di Pontedera