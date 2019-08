Rifugio Uso di Sotto a Pescia, Giurlani: "La montagna ha bisogno di queste attività"

E’ stato inaugurato questa mattina (venerdi 2 Agosto 2019) il Rifugio Uso di Sotto, struttura di proprietà del comune di Pescia che, attraverso un bando pubblico, è stato assegnato al Gruppo Valdinievole e che resterà aperto tutto l’anno, sette giorni su sette.

Alla cerimonia, che sancisce il ritorno della struttura alla piena funzionalità dopo anni di chiusura, hanno partecipato il sindaco di Pescia Oreste Giurlani, il vicesindaco Guja Guidi, l’assessore alla montagna Fabio Bellandi e il comandante della polizia municipale Riccardo Innocenti.

“Siamo molto contenti che questa struttura torni a operare perché la montagna ha bisogno di attività di questo tipo- ha sottolineato il sindaco Oreste Giurlani-. Qui si sta benissimo, si mangia bene, si può pernottare e quando saranno conclusi gli interventi sulle strade sarà ancora più facile arrivarci”.

A fare gli onori di casa Marco Vom Brucken, vicepresidente del Gruppo Valdinievole e Stefano Natali , presidente dell’associazione Gaia Valleriana, che hanno collaborato a vario titolo a questa riapertura.

Per chi volesse saperne di più c’è la pagina facebook “Rifugio Uso di Sotto” oppure può chiamare Matteo al numero 347 6639453. Prossima importante iniziativa la serata sotto le stelle di sabato 10 Agosto : musica e apericena in un luogo incantevole, per vedere da vicino gli astri cadenti.

Fonte: Comune di Pescia - Ufficio stampa

