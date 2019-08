Sgombero di 50 persone da appartamenti in zona Novoli a Firenze

Questa mattina la polizia di Firenze è impegnata nello sgombero di 8 appartamenti occupati in uno stabile di via Carissimi a Firenze, nel quartiere di Novoli. Il decreto di sequestro preventivo ha portato allo sgombero di circa 50 persone, la maggior parte di etnia nigeriana e romena. Ci sono anche famiglie con bambini. I servizi sociali del Comune di Firenze sono sul posto. Non ci sono stati al momento disordini. Firenze dal Basso in un post su Facebook ha commentato "100 poliziotti per sgomberare 8 famiglie, quartiere bloccato. Si tratta di 8 appartamenti del Monte dei Paschi di Siena dove da 4 anni le famiglie chiedevano un affitto sociale misurato al loro reddito".

Tutte le notizie di Firenze