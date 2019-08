Sosta gratuita a Pontedera, Lega: "Perché aspettare?"

Martedì 30 Luglio, in Consiglio comunale la Lega ha presentato una mozione per l’introduzione della sosta gratuita in città che è stata respinta dalla maggioranza.

“Abbiamo chiesto di introdurre 15 minuti di sosta gratuita in tutto il centro città, prevedendo la possibilità di utilizzare il disco orario in attesa dell’adeguamento dei parcometri. La maggioranza ha preferito respingere la nostra mozione per presentarne una pressoché identica solo per prendere la paternità dell’iniziativa – commenta Rebecca Stefanelli capogruppo della Lega, che aggiunge – “hanno previsto la sosta gratuita solo sul piazzone a scapito delle attività che si trovano nelle altre zone del centro, ma soprattutto hanno previsto una fase di sperimentazione. Ci chiediamo cosa ci sia da sperimentare, la sosta di cortesia è già attiva in tantissimi comuni, funziona e i commercianti sono a favore, perché aspettare? Estendiamola subito a tutta la città”.

“Nello scorso mandato amministrativo avevamo proposto la stessa mozione per ben due volte, ma è stata sempre bocciata, soprattutto da coloro che oggi si dichiarano paladini di questa iniziativa – afferma Domenico Pandolfi, consigliere Lega – alla Biblioteca comunale è disponibile il c.d. “Pass CambiaLibro”, un ticket che abilita alla sosta di 15 minuti per poter restituire i libri. Tutta la città ha bisogno di questo cambiamento e ne ha bisogno ora.”

“Ci auguriamo che la parola “sperimentazione” significhi soltanto partenza e che, entro la fine dell’anno, la sosta di cortesia si estenda a tutta la città – conclude Michela Crespina, consigliere Lega.

Fonte: Lega Pontedera - ufficio stampa

Tutte le notizie di Pontedera