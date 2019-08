Spazzamento strade e uffici Alia, le aperture per agosto

Alia Servizi Ambientali SpA informa che la raccolta rifiuti (compresi i “porta a porta” con sacchi o bidoncini) ed i servizi nel mese di agosto saranno svolti regolarmente - come previsto dal calendario di ogni Comune - anche nella giornata di giovedì 15 agosto 2019.

Tutti gli Ecocentri resteranno chiusi giovedì 15 agosto, così come in quella data non saranno presenti sul territorio gli Ecofurgoni eventualmente programmati da calendario il giovedì.

A Firenze la pulizia notturna delle strade è sospesa dal 5 al 18 agosto compresi, con esclusione delle aree all’interno dei viali di circonvallazione ed Oltrarno, dove viene garantito l’intervento con cadenza quindicinale. Nel resto della città il servizio notturno sarà sospeso nel periodo sopra indicato; in tutte queste zone sarà effettuata la pulizia di mantenimento in orario diurno, ad esclusione del 15 agosto. Sempre a Ferragosto, a Firenze, sono sospesi i servizi di spazzamento diurno con divieto di sosta e la raccolta rifiuti “porta a porta”, che sarà recuperata nel giorno successivo; il 15 agosto saranno effettuati soltanto i servizi mirati di raccolta rifiuti e spazzamento nel Centro Storico cittadino.

Nel territorio comunale di Prato i servizi di spazzamento saranno effettuati esclusivamente nel centro storico e nelle aree interessate da manifestazioni.

Nell’area Empolese Valdelsa, Pistoia, Mugello i servizi di spazzamento manuale e meccanizzato saranno garantiti durante tutto il mese di agosto.

Gli Uffici TARI (tassa rifiuti) nella giornata del 15 agosto saranno chiusi. Nel mese di agosto queste le variazioni da segnalare:

- Via Bibbiena a Firenze aperto tutto il mese dal lunedì al venerdì solo al mattino (08.30 - 14.00).

- Via Paronese, 104/110 a Prato, solo per il periodo dal 12 al 23 Agosto chiusura pomeridiana; apertura al pubblico ore 9.00 - 12.30.

- Figline e Incisa Valdarno chiuso il giorno 08/08/2019

- Impruneta chiuso il giorno 16/08/2019

- Bagno a Ripoli, dal 22 luglio al 24 agosto, aperto al pubblico il lunedì (9.00 - 13.00)

- Montespertoli aperto al pubblico: giovedì 23 e 30 agosto (9.00 - 13.00 / 15.00 - 17.00); lunedì 27 agosto (9.00-13.00).

- Castelfiorentino: dal 1° agosto nuovo orario per lo sportello Tari presso il Centro di raccolta: lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.30; martedì e giovedì 14.30-17.30.

Rimarranno invariati gli orari degli altri uffici TARI presso i Comuni.

Maggiori informazioni sul sito www.tari-areafiorentina.it o www.aliaspa.it

Per ogni ulteriore informazione chiamare il Call Center di Alia (dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 08.30 alle ore 14.30) ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore).

Fonte: Ufficio Stampa Alia SpA

