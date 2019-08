Staffetta Sesto-Bologna per ricordare le vittime della strage

E’ partita ieri da Sesto Fiorentino, con tappa a Calenzano, la staffetta podistica organizzata dal gruppo Club Austonia – Circolo Rinascita di Sesto Fiorentino, in ricordo della strage di Bologna del 2 agosto 1980.

La staffetta Sesto-Bologna prevede diverse tappe. La prima è stata proprio a Calenzano, in piazza del Comune, dove i podisti sono stati accolti dall’Assessore Laura Maggi in rappresentanza dell’Amministrazione.

“A 39 anni dalla strage il ricordo è ancora più importante – ha detto l’Assessore Maggi durante il saluto ai partecipanti -, soprattutto per le nuove generazioni perché conoscano uno degli atti terrostici più drammatici del nostro dopoguerra. Il ricordo è un modo per esigere giustizia chiarezza e verità, un atto dovuto in primis alle famiglie delle 85 vittime, l’unico modo per costruire un’Italia veramente libera”.

La staffetta raggiunge Bologna nella giornata del 2 agosto, partecipando alle celebrazioni dell’anniversario della strage.

Fonte: Comune di Calenzano - ufficio stampa

Tutte le notizie di Sesto Fiorentino