Torrenti Furba e Elzana, taglio selettivo programmato con il Consorzio di Bonifica

Rendere i nostri torrenti e corsi d'acqua sempre più sicuri e fruibili in tutti i periodi dell'anno. Per raggiungere tale obiettivo nei giorni scorsi si è tenuto un incontro operativo in palazzo Comunale tra gli enti preposti alla tutela dei corsi d'acqua. Presenti il sindaco Edoardo Prestanti, l'assessore all'Ambiente Federico Migaldi, il presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno Marco Bottino e il tecnico del Consorzio Enrico Stefanini.

Un'occasione importante per condividere nuovi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui Torrenti Furba e Elzana nel territorio comunale di Carmignano. Una serie di opere rese possibili grazie alla collaborazione tra il Comune di Carmignano, il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e il Genio Civile.

“Alla luce dei recenti tragici eventi avvenuti a Arezzo, è sempre più importante lavorare in modo costante, e non tramite spot, alla manutenzione del territorio, così da prevenire disastri causati dagli eventi meteorologici. E’ il lavoro che stiamo facendo – ha precisato il sindaco Edoardo Prestanti -. In modo costante ormai da anni stiamo risanando il nostro bacino idrografico, dai più piccoli ai più grandi corsi d’acqua del territorio”.

In particolare prenderanno il via a settembre una serie di lavori di taglio selettivo sul Torrente Furba da via del Fontanaccio verso monte, liberando così dalla vegetazione infestante un importante tratto di torrente. Si tratta di un intervento propedeutico alle opere di completo rifacimento delle pescaie presenti, che andranno ad aggiungersi alle due pescaie recuperate e restaurate agli inizi del 2019. Sempre a settembre sarà eseguito un taglio selettivo della vegetazione infestante anche sul Torrente Elzana, per un tratto di circa 200 metri lungo via Arrendevole.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

