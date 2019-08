Istituzione del Tribunale Ordinario di Empoli, approvata la mozione in Consiglio

Il Presidente e l’intero Consiglio Direttivo dell’Associazione per l’istituzione del Tribunale Ordinario di Empoli esprimono tutta la loro soddisfazione per l’approvazione della mozione da parte del Consiglio Comunale di Empoli il 25 luglio scorso, con cui si è deliberato all’unanimità di chiedere al Sindaco e alla Giunta di impegnarsi ad appoggiare i nostri scopi associativi e cioè l’istituzione del Tribunale Ordinario di Empoli e della relativa Procura della Repubblica e il passaggio a spese dello Stato degli Uffici del Giudice di Pace di Empoli e di quello di San Miniato.

La soddisfazione dell’Associazione è resa ancora più grande dal fatto tutti i Gruppi Consiliari, di tutti i partiti politici, hanno votato a favore della mozione proposta dalle Consigliere Maria Cira D’Antuono e Simona Cioni; ciò sta a significare che nel nostro territorio è maturata la consapevolezza che il Tribunale Ordinario, la Procura della Repubblica e gli Uffici del Giudice di Pace siano ormai indispensabili per la efficace tutela dei diritti dei cittadini e per accompagnare e sostenere lo sviluppo economico dei comuni interessati.

L’Associazione è sicura che il Sindaco e la Giunta del Comune di Empoli vorranno ulteriormente e fattivamente impegnarsi, come già è accaduto fino ad ora, per favorire il raggiungimento dei nostri scopi associativi. Inoltre, la sinergia di intenti e di azione tra le istituzioni e tutte le forze politiche renderà impossibile per chi dovrà valutare il nostro progetto ignorare questa richiesta e sicuramente consentirà il raggiungimento e la concretizzazione degli scopi associativi.

Fonte: LIBRA Studio Legale Associato

