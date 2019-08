Giovane trovata senza vita in casa del fidanzato

Una vicenda drammatica che ha posto fine a una giovane vita. Una ventenne avrebbe deciso di farla finita in casa del fidanzato in una periferia del Pisano. Sul posto, ieri sera intorno alle 23, due ambulanze della Croce Rossa e della Pubblica assistenza. Secondo quanto appreso, la giovane è stata trovata impiccata.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it)

Tutte le notizie di Pisa