Via Tassinari chiusa al traffico 25 giorni per intervento sulle tubature idriche

Le tubature della acquedotto della zona alta di Montelupo da tempo necessitano di essere sostituite. Acque spa ha programmato i lavori nel mese di agosto al fine di farlo in tempi rapidi e ridurre al minimo i disagi per i cittadini. Anche perché a causa delle dimensioni della carreggiata è necessario chiudere via Tassinari quando gli operai sono a lavoro. Per questo motivo la viabilità cambierà come segue:

8.00 – 18.00: via Tassinari chiusa al transito di veicoli

Dalle 18.00 via Tassinari aperta per i veicoli dei residenti

Per tutti gli altri viabilità alternativa da via di Malmantile. Una particolarità dell’intervento è data dalla pavimentazione della zona, tutta lastricata con pietre: sarà necessario numerare ogni pezzo per poi ricollocarle nel punto giusto.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

