Viabilità a La Serra, un gruppo di cittadini: "Nessuna risposta dal Comune"

Via XXIV Maggio a La Serra può essere un problema, come sottolineano alcuni cittadini di quella zona di San Miniato. Cinquantuno cittadini hanno scritto tempo fa al sindaco Giglioli e all'assessore ai lavori pubblici Fattori per sottoporre una questione riguardo la viabilità, specialmente nel tratto dal Circolo Arci verso San Miniato. I cittadini chiedevano un marciapiede o una pista ciclo-pedonale ben delimitata per non consentire la sosta dei veicoli.

"Ancora non abbiamo ricevuto risposta alla lettera, non è un buon biglietto da visita dell'amministrazione Giglioli. Evidentemente 'Dillo al Giglioli' era un invito che valeva entro le elezioni", affermano oggi quei cinquantuno cittadini, "a questo punto ci rivolgiamo ai Consiglieri comunali, in particolare a chi ha come riferimento la Valdegola, affinché sollevino lo stesso problema in Consiglio".

