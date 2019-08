I Vigili del fuoco di Orbetello sono intervenuti ieri alle ore 22 sulla SP 323 nel Comune di Magliano in Toscana, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura uscita fuori strada per cause ancora da accertare. I due occupanti, sono stati estratti dall’abitacolo e affidati alle cure del personale sanitario del 118.

