Agosto in Capannina: i dettagli delle serate estive nel locale di Forte dei Marmi

Sono in programma due grandi novità per La Capannina di Franceschi in questo ricchissimo mese di agosto appena cominciato. Dopo il grande successo della serata Ready for Forte del venerdì e del consueto sabato con il cast artistico al gran completo, si prospetta per domenica 4 agosto un evento attesissimo e davvero imperdibile, che caratterizzerà tutta la mensilità. Nella "Domenica del Piano Bar", sarà protagonista il mitico Stefano Busà, che ripercorrerà la storia della musica a tinte tricolore dall'orario dell'aperitivo fino alle prime luci dell'alba. Il mattatore del privè da oltre vent'anni, ormai celebre riferimento delle sette note nostrane in tutta la penisola, con un pizzico di nostalgia e tanta carica nell'inconfondibile voce, sarà compagno fedele del suo pubblico per tutta la notte. I dettagli dell'evento sono consultabili al seguente link: https://www.facebook.com/events/474822863075931/.

Ma non finisce qui: la Capannina non si ferma neanche di lunedì. Per il 5 agosto, infatti, è in programma una serata dedicata interamente alle nuove generazioni, in collaborazione con Scuola Zoo, la più grande e divertente agenzia di viaggi per giovani a livello nazionale. Lo staff di Scuola Zoo coinvolgerà con uno show di grande divertimento gli ospiti in Sala Centrale, mentre saranno attivi e operativi anche il piano bar e la Suite esterna, con i padroni di casa Busà e Lippi dj. Il programma dell'evento è consultabile a questo link: https://www.facebook.com/events/210310756552330/ I ticket per gli eventi sopracitati, che garantiscono accesso prioritario (eludendo la fila), sono già disponibili al seguente link: https://www.liveticket.it/lacapanninadifranceschi. Comincia quindi fortissimo il mese clou di questa stagione estiva, che culminerà nella notte più attesa, quella di mercoledì 21 agosto, in cui verrà celebrato il 90esimo compleanno della Capannina, con la bellissima Manuela Arcuri madrina d'eccezione della serata. Si ricorda, inoltre, che dalle ore 21, all’interno del locale sarà attivo ogni sera il ristorante guidato dall'apprezzatissimo chef Davide Romagnoli. La cura dei dettagli, la qualità del servizio ed il delicato sottofondo musicale rappresentano il marchio di fabbrica del pre-discoteca firmato Capannina. E dopo cena, per tutti gli ospiti del ristorante, l'ingresso in discoteca è incluso nel prezzo.



