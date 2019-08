Bilancio positivo per i Pon estivi dell’Istituto Roncalli

Si sono conclusi a fine luglio alcuni corsi PON riservati agli studenti dell’IIS Roncalli e della sede carceraria di Ranza e il bilancio è più che positivo. Grande successo ha avuto l’English Summer Camp "Learn english and have fun!", primo modulo PON estivo teso al potenziamento delle competenze comunicative in lingua inglese. Dal 15 al 26 luglio alcuni studenti del Roncalli, oltre a incrementare le loro capacità linguistiche, hanno potuto sperimentare una serie di attività insolite. Alcuni si sono cimentati come giocolieri, acrobati e mimi, mentre altri si distinguevano a scacchi o in giochi di logica.Tutti si sono avventurati nell’improvvisazione teatrale, spesso scoprendo le loro doti nascoste. Le attività hanno portato alla nascita di nuove amicizie e alla scoperta anche di nuovi talenti personali, in un’atmosfera giocosa e all'insegna di un grande spirito di gruppo. Il laboratorio è stato tenuto dall'esperto Derek Simons, giornalista, ex giocoliere e artista di strada insieme alla professoressa tutor Paola Bacci.

Grande partecipazione anche per i corsi PON riservati agli studenti adulti della sede carceraria di Ranza che nel corso degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 hanno potuto acquisire ulteriore competenze grazie al corso di doppiaggio “La voce fuori”, al corso “Alimentazione consapevole” e a “Il lavoro di cercare lavoro”.

Molto partecipati anche i primi moduli del Pon di Potenziamento della cittadinanza europea, "Costruire insieme l’Europa" che si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’aumento della consapevolezza dell’identità culturale dell’Unione Europea e prevede azioni dirette al consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di Cittadinanza Europea. Il progetto si concluderà con un viaggio studio in Inghilterra.

“Siamo davvero molto soddisfatti. – commenta il Dirigente Scolastico Gabriele Marini- Grazie a questi corsi infatti i nostri studenti hanno avuto la possibilità di socializzare e acquisire ulteriori competenze. Particolarmente interessante l’esperienza dell’English Summer Camp che si inserisce nell’ambito di un’offerta formativa attenta al potenziamento delle lingue straniere. Importanti anche i corsi riservati agli adulti della sede carceraria di Ranza dato l’opportunità agli studenti di potenziare le proprie conoscenze e competenze. Ci tengo a sottolineare l’importanza della formazione in età adulta a cui il nostro istituto riserva molta attenzione: da ottobre infatti partirà anche il corso per adulti di meccanica e meccatronica aperto a tutti coloro che hanno già frequentato il primo biennio delle superiori. Il Pon ‘Costruire insieme l’Europa’, che si concluderà durante il prossimo anno scolastico, . prevede azioni finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di promozione della Cittadinanza Europea, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente.”

