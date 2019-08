Comune di Montopoli incontra i commercianti, assessore Martinelli: "Da settembre importanti novità"

Si è concluso in questi giorni il primo ciclo di incontri tra l’assessore alle Attività Produttive e al Lavoro, dott. Valerio Martinelli, e i titolari degli esercizi commerciali di vicinato delle frazioni. «Sono stati incontri molto proficui – commenta l’assessore Martinelli – i commercianti hanno offerto spunti interessanti sui quali possiamo progettare concretamente nuove iniziative e ravvivare piani già esistenti».

Naturalmente, le diverse frazioni hanno espresso sensibilità ed esigenze differenti, che gli esercenti hanno discusso insieme all’assessore. «È stato interessante notare come, ad esempio, nel contesto di Capanne sia emersa la necessità di dar vita a un centro commerciale naturale per cogliere alcune opportunità – spiega Martinelli – mentre a San Romano, al contrario, assieme agli esercenti ci siamo presi l’impegno di voler rivitalizzare quello già esistente in modo da poter organizzare iniziative condivise per il prossimo S. Natale. Nei centri storici, poi, si sente fortemente l’esigenza di nuovi eventi». Alcune criticità, invece, sono state condivise da tutti i negozianti: in particolare, il confronto si è concentrato sulla questione dello spopolamento di alcuni centri, sulla presenza di fondi sfitti – dovuta alla mancanza della propensione all’investimento in determinate zone – e sulla scarsità di eventi appunto che sappiano coinvolgere un ampio pubblico. «Come Amministrazione stiamo studiando come mettere in atto interventi concreti per incentivare l’apertura di nuove attività e l’organizzazione di nuovi eventi – continua l’assessore – e proprio in questa direzione, a partire da settembre, ci saranno importanti novità». Un piano di interventi, dunque, che si baserà sulle proposte che Martinelli ha raccolto durante questi incontri e che l’assessore stesso vuol mettere in campo quanto prima. Le prime direttrici pratiche di azione, del resto, sono già delineate. «Innanzitutto, l’Amministrazione, per il prossimo bilancio, ha deciso di

destinare maggiori risorse sui contributi alle associazioni – chiarisce – che saranno vincolati e misurati in base all’acquisto dei materiali utili per le feste nelle attività del territorio. È una proposta emersa da questi incontri, a cui intendiamo, in tempi brevi dare piena attuazione: in questo modo si stimolerà la sinergia fra attività commerciali ed associazioni. A fronte di maggiori contributi da parte dell’amministrazione, che crede nell’associazionismo, chiederemo di valorizzare, nelle spese, le attività del nostro territorio».

Questa sinergia prenderà corpo poi in maniera sistematica a partire da settembre inoltrato, quando l’assessore Martinelli, insieme all’assessore alla Cultura e all’Associazionismo, Cristina Scali, terrà una serie di incontri frazione per frazione con associazioni ed attività commerciali, come emerso da questo primo ciclo di incontri, per dar vita a un percorso di coordinamento e collaborazione. «Ho accolto con piacere l’appello a lavorare insieme all’assessore Martinelli – dice Cristina Scali – crediamo fortemente che da questo coordinamento possano scaturire solo cose positive».

Anche, ovviamente, per quanto riguarda gli eventi. «Saranno l’occasione per ribadire l’importanza della programmazione delle iniziative sin dall’anno prima – conclude l’assessore Scali – in modo tale da evitare sovrapposizioni e valorizzare al meglio ciascuna manifestazione». Concluso il primo ciclo d’incontri, comunque, per l’assessore Martinelli non si esauriscono le occasioni di confronto. Da fine agosto riprenderanno gli incontri con i settori dell’artigianato e dei servizi alla persona, dopodiché sarà la volta delle strutture ricettive e degli operatori turistici e, infine, le altre attività ed imprese. «L’obiettivo è incontrare tutti e prestare attenzione a tutte le esigenze delle varie attività, settore per settore – continua Martinelli – così da poterne capire le criticità, i punti di forza e le necessità». L’invito dell’assessore, dunque, è rivolto a tutte le attività produttive del Comune di Montopoli. «Il mio assessorato dev’essere un veicolo per la rappresentanza delle istanze delle attività del nostro territorio in seno all’Amministrazione – conclude Martinelli – credo fermamente, infatti, che queste attività siano il cuore pulsante della nostra comunità».

Fonte: Comune di Montopoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno