Fucecchio è libera, 7 ragazzi a Panzalla: memoria dei coniugi vittime dei nazifascisti

Linda Fondelli, Chiara Ciomei, Cassandra Modesto, Roberto Squarcini, Gabriele Frassi, Andrea Paroli e Lorenzo Guidi sono 7 giovani del gruppo "Fucecchio è libera" che ieri pomeriggio hanno raggiunto la località di Panzalla, nei pressi di San Polo in Chianti, dove 75 anni fa furono uccisi dai nazifascisti i coniugi Dina Boncristiani e Pietro Stefanini.

Fin dal settembre del 1943 la casa dei due coniugi era stata rifugio e luogo di passaggio per molti renitenti, buona parte dei quali avevano poi raggiunto le formazioni partigiane.

Pietro Stefanini, maresciallo dei vigili urbani di Firenze, che si era contraddistinto per posizioni antifasciste già all’inizio del Ventennio, era stato in grado di apportare un contributo tutt’altro che trascurabile agli uomini della "Sinigaglia", facendo arrivare informazioni e notizie dalla città, da dove poteva andare e venire agevolmente grazie alla divisa ed alla motocicletta di servizio.

La moglie, Dina Boncristiani, nata a Fucecchio, è stata definita dal comandante “Gracco” la migliore delle staffette della "Sinigaglia", una donna che “non temeva né fascisti né nazisti”. L'amministrazione comunale di Greve in Chianti, rappresentata dall'assessore Simona Forzoni, ha accolto con entusiasmo la presenza dei giovani fucecchiesi che hanno contribuito alla cerimonia con l'interpretazione di liriche di grandi autori come Pavese e Quasimodo, ma anche con citazioni di pensatori del calibro di Primo Levi e Piero Calamandrei, e di poeti come Giovanni Capuzzo e Luigia Bimbi.