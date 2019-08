Incidente nella notte tra due auto all'incrocio tra via del Tiglio e via del Campo Santo nel comune di Calcinaia. Lo scontro è avvenuto intorno alel ore 1.15. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Buti, il 118 e una squadra dei vigili del fuoco di Cascina per liberare una ragazza rimasta incastrata tra le lamiere di una delle due auto, una Panda. I feriti sono stati trasportati all’ospedale lotti di Pontedera.

