La municipale ferma e multa il conducente di un mezzo senza assicurazione

Fermato per un controllo al veicolo, non solo è stato multato per mancanza della copertura assicurativa ma è stato trovato in possesso di una piccola quantità di droga e per questo è scattata la segnalazione in Prefettura. Il protagonista è un 27enne italiano che qualche giorno fa è stato fermato in via di Novoli da una pattuglia della Polizia Municipale nell’ambito dei controlli sulla sicurezza stradale. Dalle verifiche è emerso che il motociclo, di proprietà di un’altra persona, era senza assicurazione. Gli agenti si sono però insospettivi per il comportamento del giovane: per questo messo alle strette ha confessato di essere in possesso di una piccola quantità di droga (marijuana) che ha consegnato alla pattuglia. Per il giovane sono scattati un verbale da 846 euro per la mancanza di assicurazione con sequestro del motociclo e la segnalazione in Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. La marijuana è stata sequestrata. Poco più tardi pattuglia ha fermato un’auto per un controllo condotta da un 54enne residente a Firenze. Da un controllo sui documenti è emerso che l’auto non era in regola né con la copertura assicurativa né con la revisione. Per l’uomo quindi due verbali: uno da 846 euro con sequestro del veicolo per l’assicurazione e uno da 158 euro per la revisione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

